Epitaciolândia abre seletiva para contratação de médicos, enfermeiros e técnicos

A prefeitura de Epitaciolândia divulgou nesta quarta-feira, 19, edital que trata da abertura do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde para reforçar as equipes de saúde da atenção primária do município.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). A validade do processo seletivo é de um ano prorrogável por mais um.

O processo seletivo simplificado é destinado à contratação/designação, por tempo determinado, das funções pública de Médico Plantonista, Enfermeiro Plantonista e Técnico em Enfermagem Plantonista. Os plantões variam de R$ 100 a 700 reais dependendo do cargo.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Epitaciolândia, a partir desta quinta-feira, 20, e encerram na sexta-feira, 21, das 07h às 12h e das 14h às 17h, mediante preenchimento de formulário pelo candidato.

