Comércio na margem do Rio Acre fechará por 3 dia para obra em deslizamento

A partir desta quinta-feira, dia 20, até o dia 23 de maio, o comércio que funciona no Calçadão Raimundo Escócio, situado às margens do Rio Acre, no Centro da capital acreana, ficará fechado durante os três dias para que a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) realize uma obra de emergência após deslizamento de barranco que aconteceu no local.

O deslizamento comprometeu o acesso de pedestres em uma área do comércio popular. Ficou acertado com os comerciantes locais que a intervenção ocorrerá no período de 20 a 23 de maio para evitar maiores transtornos às pessoas que transitam pelo local. Durante a execução dos serviços o comércio da região será fechado.

Uma obra de revitalização do calçadão está sendo pensada sob a responsabilidade do Governo do Estado, que já elaborou projeto e trabalha para captar recursos da ordem de R$ 28 milhões para executar os serviços. Já a Prefeitura espera ficar com a construção dos dois mercados existentes no local, de um novo terminal urbano.