Colono vai sacar salário para fazer compras, é roubado e ferido a golpes de faca

O colono Advagner Maia da Silva, de 48 anos, foi ferido com um golpe de faca no final da tarde desta quarta-feira, 19, durante um assalto na rua João Amâncio, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Advagner teria saído da Estrada Transacreana nesta terça-feira, 18, para sacar seu dinheiro e fazer as compras para levar a sua colônia. Nesta quarta-feira, após sacar seu dinheiro e fazer compras em um mercantil na Baixada da Sobral, o colono foi abordado por quatro criminosos armados com faca. Os bandidos anunciaram o assalto e durante a ação, a vítima tentou correr, foi alcançada e ferida com uma facada nas costas. Os criminosos roubaram sua carteira, todo o dinheiro sacado, documentos, as compras, as carnes e fugiram do local.

Populares ao verem o colono ferido acionaram a ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Advagner ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.