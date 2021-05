Colisão entre duas caçambas na zona rural de Brasiléia deixa motoristas feridos

Uma forte colisão entre duas caçambas na manhã desta quarta-feira, 19, no Ramal do Polo, em Brasileia, por pouco não termina em tragédia.

Ainda não se sabe o que causou o grave acidente, que envolveu um veículo da prefeitura de Brasileia, e um veículo particular, mas imagens do local mostram que o impacto foi muito forte, deixando os dois veículos bastante destruídos.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento às vítimas. Até o momento, os dois condutores tiveram apenas o primeiro nome divulgado. Betinho, motorista que dirigia a caçamba particular que é usada para o transporte de barro e areia, quebrou as pernas. José, o motorista da caçamba da prefeitura de Brasileia, sofreu um corte no rosto.

Os dois foram levados para o Hospital de Brasileia onde recebem atendimento no momento.

