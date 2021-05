Cartão do Bem chega para mais de 42 famílias no município de Sena Madureira

Mais 42 famílias receberam o Cartão do Bem no Acre, desta vez na cidade Sena Madureira. A entrega ocorreu nesta terça-feira (18) no auditório da Ufac.

“Me sinto feliz entregando este cartão”, disse Ana Paula Cameli, 1a dama do Acre.

O cartão é um auxílio criado pelo Governo do Estado para as famílias que ficaram mais vulneráveis nesta pandemia.

O benefício é concedido mensalmente, no valor de R$ 150, pelo período de até três meses. Além das famílias, são beneficiadas também organizações da sociedade civil que atuam no acolhimento de crianças, jovens, adultos e idosos.