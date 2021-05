Cansado de esperar pela prefeitura de Tarauacá, idoso tapa buracos com concreto

Cansado da falta de atenção do Poder Público, um idoso resolveu tapar com pedaços de concretos os buracos da sua rua, em um dos bairros de Tarauacá, no interior do Acre.

Além do problema com os buracos, o senhor também carregou tijolos, pedras e britas onde o esgoto transborda toda vez que chove e a água demora para escoar.

No vídeo, o senhor criticou a falta de ação da nova prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia (PDT). Segundo ele, a prefeitura foi notificada várias vezes antes dele tomar a decisão de tapar os buracos da rua.

“Rapaz, aqui não tem mais prefeita. Tá tudo abandonado em Tarauacá. A gente chama os caras pra ajeitar e eles não ajeitam. Saiu uma prefeita e entrou uma pior. Tá ruim desse jeito, enquanto o pessoal não aprender a votar, vai ser desse jeito. Aqui já caiu mais de oito pessoas e não tem mais ninguém que venha pra tapar esses buracos”, afirmou.

Veja o vídeo: