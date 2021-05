Camelôs que serão realocados podem ficar até 15 dias parados

Os comerciantes que tiveram suas bancas derrubadas no último final de semana por equipes da prefeitura de Rio Branco, e que assinaram um abaixo-assinado, podem ficar até 15 dias parados aguardando o encerramento do cadastro que vem sendo feito pelo município desde essa terça-feira, 18, a fim de realocá-los no Shopping Aquiri.

Os camelôs ficavam no Calçadão da Benjamim Constant e agora estão sendo são cadastrados por uma comissão composta pelas Secretarias municipais de Finanças (Sefin), de Infraestrutrura (Seinfra) e de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra) e pelo Gabinete Militar. O levantamento é feito por agendamento via telefone e depois no Shopping Aquiri.

O assessor jurídico do Shopping, José Barbosa de Morais, afirma que o levantamento deve ser concluído em no máximo em 15 dias. Segundo ele, cerca de 50 pessoas serão ouvidas. “Neste primeiro dia ouvimos sete pessoas que foram agendadas previamente e acredito que em duas semanas a gente consiga ouvir todos os camelôs. Vamos ver a possibilidade de inseri-los no Shopping”, informou ao portal da prefeitura.

Dos 487 boxes existentes no Shopping, 415 estão ocupados. “Nós estamos aqui cumprindo aquilo que negociamos com a Comissão. Demos início ao cadastramento individualizado daqueles nomes que estão no abaixo assinado encaminhado por eles”, disse coronel Bino.