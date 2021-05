Cadastro da Polícia Civil: Duarte intermedia conversa de Gladson com os aprovados

Hoje, no terceiro dia de acampamento dos integrantes do Cadastro de Reserva da Polícia Civil, o Governador Gladson Cameli foi até a Assembleia Legislativa para conversar com eles. Na oportunidade, o deputado estadual Roberto Duarte participou do encontro e foi o responsável por fazer os contrapontos necessários.

Ao chegar no local, Gladson Cameli se posicionou chateado e citou que conversou com alguns representantes do Cadastro na tarde de ontem, em seu gabinete, e na madrugada de hoje, na própria ALEAC. No entanto, ainda assim, a manifestação continuava. “Vocês vão ficar aqui até quando? Eu já me posicionei e disse que vou convocá-los para a academia até fevereiro de 2022”, garantiu, mais uma vez, o governador do Acre.

Em defesa dos aprovados nos últimos concursos da polícia civil, o deputado Roberto Duarte disse que continuará apoiando os integrantes do Cadastro de Reserva. “Continuarei defendendo vocês até o final. O Governador precisa estipular um cronograma para que possamos acompanhar a covocação de cada um de vocês”, disse.

Governador entrega Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias na ALEAC

Durante a estada na Assembleia Legislativa, o Governador Gadson Cameli entregou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para ser apreciado pelos deputados estaduais. “Entre outros aspectos, o documento estabelece metas e prioridades da administração pública e diretrizes para elaboração e execução do orçamento do Estado para o próximo ano”, explicou Roberto Duarte, informando que PLDO tem a previsão de revisão salarial de todos os servidores públicos do Estado.

Roberto Duarte pede a sanção imediata do projeto de lei que prevê a contratação dos médicos formados no exterior

Durante a visita do Governador Gladson Cameli ao parlamento, o deputado Roberto Duarte pediu a sanção imediata do projeto de lei que prevê a contratação excepcional dos médicos formados no exterior durante o período de pandemia.

O PL 45/2021, de autoria do deputado Edvaldo Magalhães, foi relatado por Roberto Duarte na CCJ e aprovado, por unanimidade, ontem na ALEAC. “Esse projeto teve o apoio de todos os deputados, que perceberam a urgência e a necessidade de termos esse aumento do quantitativo de médicos para ajudar na saúde, em especial, dos municípios acreanos durante a pandemia do coronavírus. Por isso, em nome da população do Acre, peço a urgência para a sanção desta matéria”, solicitou Duarte ao governador Gladson Cameli.