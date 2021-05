Advogadas do Acre debatem direitos da mulher em conferência estadual

A Comissão da Mulher Advogada (CMA) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) realiza nesta quarta-feira, 19, e quinta-feira, 20, a 3ª Conferência Estadual da Mulher Advogada. O evento, que nos dois dias iniciará às 15h e seguirá até às 17h, será realizado no sistema híbrido – participação presencial na sede da OAB/AC e online – com base nos protocolos de segurança do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Com o tema “Garantia e Direitos da Mulher numa Perspectiva Atual”, o encontro abordará pautas que fazem parte do dia a dia da mulher advogada e das mulheres em geral. Perspectivas profissionais, participação política, empreendedorismo, violência contra a mulher e outros assuntos serão algumas das diversas abordagens tratadas ao longo da atividade. A ideia é destacar a importância do papel feminino no âmbito jurídico e projetar os avanços sobre a questão.

Diretora da OAB/AC, Isabela Fernandes destaca que a ação é essencial para conscientizar sobre problemas cotidianos que afetam as mulheres, inclusive as advogadas no seu cotidiano de trabalho. Segundo ela, um dos apontamentos centrais será o combate às diversas formas de violência. Ela lembra que o Acre é campeão nacional dos índices de feminicídio e abusos físicos/psicológicos.

“Antes de sermos advogadas, somos seres humanos. A gente sofre por uma questão cultural arraigada, infelizmente. O Brasil tem muito o que avançar, o Acre principalmente. Não queremos esse título de campeão. No dia a dia da mulher advogada, sofremos constrangimentos diversos como desmerecimento da nossa capacidade, machismo estrutural e outros. Apesar das muitas conquistas, temos muito a avançar”, complementa Isabela.

Profissionais de referência na advocacia do Brasil e do Acre foram convidadas para o evento, que pode ser acompanhado pelo canal OAB Acre no YouTube. A diretora reforça que a Ordem preparou uma atividade completa. “Será nosso primeiro evento híbrido após o início da pandemia, um desafio grande para nós. Teremos uma atividade totalmente interativa, principalmente com as pessoas que participarão de forma online. Espero que isso contribua para novas conquistas”, finaliza.