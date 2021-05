Vereadores querem escutar Socorro Neri antes de assinarem CPI

Os vereadores Fábio Araújo, Michelle Melo e Joaquim Florêncio, ambos do PDT, apresentaram requerimento nesta terça-feira, 18, que trata de um convite a ex-prefeita Socorro Neri e ao ex-secretário da Zeladoria, Kellyton Carvalho, para uma Audiência Pública com o intuito de explicar o contrato da Prefeitura de Rio Branco com o Consórcio ‘Ilumina Rio Branco’.

A ideia teve apoio dos vereadores Raimundo Neném, Adailton Cruz, e Antônio Morais, ambos do PSB, e Rutênio Sá (Progressistas).

O requerimento deverá ser votado na próxima quinta-feira (20). Caso aprovado, a ex-prefeita e o ex-secretário deverão comparecer à sessão online da próxima quarta-feira, 26, para explicar o contrato com o Consórcio “Ilumina Rio Branco”. Os vereadores também pediram a convocação do atual secretário da Zeladoria, Joabe Lira.

Os parlamentares destacaram que antes de assinar a criação de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é necessário escutar os ex-gestores acerca da suspensão do contrato que ocorreu em dezembro de 2020, quando mais de R$ 22 milhões foram gastos, sob a justificativa de não ter tempo hábil para o pagamento da empresa.

Dados apontam que mais de R$ 22,5 milhões foram gastos até dezembro do ano passado, quando o contrato foi suspenso a pedido do ex-secretário municipal de zeladoria, Kellyton Silva Carvalho, em carta destinada ao Consórcio Ilumina Rio Branco enviada uma semana após a derrota eleitoral da ex-prefeita Socorro Neri.

O vereador do PDT, Fábio Araújo, afirmou que vem estudando o contrato, mas que é necessário escutar os ex-gestores antes de instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre risco de penalizar ainda mais a retomada desse serviço. “Eu não vi no seu requerimento essas provas de possíveis irregularidades no contrato de iluminação pública e é necessário escutar antes de tudo os ex-gestores”, afirmou.

Ao ouvir o pedido dos colegas, o vereador Emerson Jarude (MDB) afirmou que os parlamentares têm o intuito de esvaziar a CPI. “Eu não trouxe nenhuma denúncia sem a devida fundamentação, inclusive, vale lembrar da operação Assepsia e daquela compra de tapetes felpudos. Me perdoem, mas o que eu vejo com essa Audiência Pública é uma tentativa de esvaziar uma CPI importante para a população de Rio Branco”, salientou.

A vereadora Michelle Melo (PDT) descartou qualquer tipo de esvaziamento da CPI. “A tentativa não é de esvaziamento da CPI. E eu acredito que eles irão participar e depois dessa audiência se não ocorrer o resultado esperado e se todos estiverem de acordo, iremos assinar essa CPI”, afirmou.