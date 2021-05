Veículo blindado de Gladson é cedido de Gabinete Militar para Casa Civil

Em junho do ano passado, o governo do Acre anunciou a compra de um veículo SUV- Sport Utility Vehicle (Veículo Utilitário Esportivo), blindado para atender os deslocamentos do governador. O preço foi de R$ 372 mil.

No Diário Oficial desta terça-feira, 18, o veículo está sendo cedido do Gabinete Militar, que foi o autor da compra, para a Casa Civil.

De acordo com o tempo de cessão, o veículo só pode ser usado exclusivamente em atividades de trabalho e a Casa Civil é responsável a partir de agora por todos os danos que possam ocorrer no veículo. Inclusive, é obrigada a efetuar a contratação de seguro com cobertura total para o veículo,

A cessão do veículo para a Casa Civil é por prazo indeterminado.