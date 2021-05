Suplente de Bittar diz que desunião pode fortalecer esquerda do Acre

O médico oftalmologista e empresário Eduardo Velloso, que é suplente do político Márcio Bittar (MDB) no Senado Federal pelo estado do Acre, revelou nesta terça-feira, 18, que está iniciando um movimento interno para tentar unir membros do alto escalão do governo Gladson Cameli. O objetivo maior, segundo ele, é tentar impedir uma possível ascensão dos partidos de esquerda nas eleições de 2022.

Por meio das redes sociais, Velloso faz quase que uma convocação aos aliados para que se juntem ao novo movimento. “Esses últimos dias tive a oportunidade de caminhar em diversos municípios e ao escutar a população, observo que o brilho inicial da nossa vitória estadual pode estar em risco”, escreveu, se referindo aos atritos entre Gladson, seu vice, Major Rocha e o senador Sérgio Petecão (PSD).

O suplente garante que os acreanos anseiam pela união de seus governantes estaduais. “Caso isso não ocorra, a esquerda pode se fortalecer nessas próximas eleições”, alertou.

Sobre a tentativa de reunir novamente os líderes, Velloso considera que o povo é sábio: “nós escolhemos vocês para estarem juntos, se isso for apenas uma aventura de final de semana, não queremos mais nenhum de vocês”, finalizou, em alusão à supostas declarações de moradores. O médico afirma que irá trabalhar para que a união dos mesmos volte a prevalecer.