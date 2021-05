Servidores da Educação realizam manifestação e cobram reposição salarial em Epitaciolândia

Na manhã desta terça-feira (18) os trabalhadores em educação fizeram uma passeata pelas ruas do município de Epitaciolândia para manifestar apoio ao movimento grevista.

De acordo com informações repassadas pelo sindicato, as quatro escolas da rede estadual no município aderiram à paralisação desde a semana passada.

Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), ressaltou que quase 100% das escolas paralisaram as atividades remotas. “Mais de 90% das escolas da rede pública aderiram ao nosso movimento”, declarou a sindicalista.

A categoria reivindica os seguintes pontos: reposição das perdas inflacionárias correspondente ao período de 2017/2021, a reestruturação da tabela dos pisos da carreira do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR da Educação), o pagamento das aulas complementares, o retorno da remuneração do ensino especial, a contratação dos professores do cadastro de reserva, a correção da gratificação dos gestores de escola e a vacinação em massa da comunidade escolar.