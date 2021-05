Neném cobra convocação do cadastro de reserva da Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira (18) o deputado Neném Almeida (sem partido) fez uso do grande expediente durante sessão da Assembleia Legislativa do Acre para cobrar a convocação de todas as pessoas que estão no cadastro de reserva dos concursos da Policia Militar, Policia Civil e a Educação.

O parlamentar chegou a relatar um episódio vivido por ele onde um cidadão, aparentemente representando o governo, entrou em contato por telefone e chegou a banalizar a bandeira defendida pelo parlamentar. Neném se mostrou bastante indignado com o tratamento direcionado a ele e, especialmente, no tratamento dado àqueles que aguardam ansiosos a convocação.

“Um deputado, representante do povo, constitucionalmente eleito em um processo democrático, um deputado que votou a favor da grande maioria dos projetos apresentados pela gestão, e ainda assim é tratado dessa forma. Me pergunto quais as chances desses concursados receberem um tratamento digno?”, ressaltou Neném.

O deputado chegou a relatar ainda que por diversas vezes o governador chegou a anunciar publicamente que convocaria a todos, o que sempre resultou em uma grande expectativa não apenas naqueles que aguardam serem chamados, mas também em seus familiares. No entanto, essas expectativas foram sempre frustradas por secretários e pelo líder do governo, que informaram que essa convocação não aconteceria.

Almeida chegou a comparar esse desencontro de informações aquela famosa piada do personagem João Canabrava e seus cachorros chamados Para Dentro e Para Fora.

“A Oposição juntamente com os Independentes propusemos a realização de uma grande audiência pública para tratar sobre o assunto. Entretanto, o líder do governo já mandou seu recado: “Podem fazer. Mas isso não vai dar em nada!”. O governo tem adotado uma postura muito autoritária sobre esse assunto. Está sempre apostando que todos tem memória curta”, finaliza o parlamentar.