MP divulga regulamento para concurso de promotor substituto com sálario de R$ 30 mil

O Ministério Público do Acre (MPAC) divulgou nesta terça-feira, 18, o regulamento para o concurso de ingresso na carreira do MP para o provimento de 10 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto e formação de cadastro de reserva com número de vagas a ser definido em oportuno tempo.

O valor do subsídio é de R$ 30 mil. O MPAC ainda não escolheu a banca organizadora e nem estipulou uma data limite para realização do Certame.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 100 questões de múltipla escolha, contendo cada questão 5 (cinco) alternativas, e terá a duração de 5 horas.

Segundo o MP, a prova preambular não será formulada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudências não consolidadas dos tribunais. As opções consideradas corretas terão embasamento na legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Na prova preambular não será permitida qualquer espécie de consulta.

