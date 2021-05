Mais de 5 mil índios já receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19 no Acre

Nesta 3ª semana de maio, dois casos de Covid-19 foram registrados no DSEI Alto Rio Purus, sendo ambos do povo Manchineri, da Aldeia Santa Cruz, na Terra Indígena Mamoadate.

“Diante de uma possível terceira onda da doença e do agravamento da crise sanitária no país, a regularidade na sistematização e divulgação das informações oficiais são fundamentais para a tomada de decisão no enfrentamento da pandemia”, alerta a Comissão Pró-Índio do Acre.

“Continuamos acompanhando a situação entre os povos indígenas no Acre a partir de dados do DSEI Alto Rio Juruá, DSEI Alto Rio Purus, da Sesacre e por informações de colaboradores”.

De acordo com dados divulgados pelo DSEI Alto Rio Juruá e DSEI Alto Rio Purus, 7.535 indígenas no Acre foram vacinados com a 1ª dose e 5.050 com a 2ª dose. A campanha de vacinação segue em andamento nas Terras Indígenas no Acre.

A Comissão alerta que é muito importante se vacinar, essa é a mais eficaz medida de prevenção em um momento grave da pandemia no país. O distanciamento social e o uso de máscara também são fundamentais.