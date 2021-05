Levantamento aponta que Acre tem superlotação em presídios

O Acre tem hoje 6.043 detentos espalhados pelo sistema prisional do estado. O número é bem maior do que deveria, já que a capacidade máxima para não apresentar superlotação é de 4.389 presos. O déficit, portanto, no Acre é de 1.654 vagas.

Os números fazem parte de um levantamento do Monitor da Violência, do G1 nacional, sobre a realidade carcerária no país.

O número, que já é grande, é menor, se comparado ao ano passado. De acordo com o levantamento, em 2020, o Acre tinha 8.174. A redução em um ano foi de 26%.

A taxa de superlotação atualmente é de 37,7% levando em conta a quantidade de presos em todas as 10 unidades prisionais no estado.