Jovem que tem doença degenerativa realiza vaquinha para bancar cirurgia

O administrador de empresas Allan Costa, 38 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para pedir a colaboração de amigos e da população em geral para a arrecadação de R$ 100 mil para uma cirurgia ortopédica.

Allan Costa necessita urgentemente realizar a cirurgia chamada Artroplastia Total do Quadril (ATQ), que é quando o osso e a cartilagem lesionados são retirados e substituídos por componentes protéticos. No entanto, essa cirurgia não é ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Acre por falta de material.

Em um texto, Allan Costa revelou que as primeiras dores apareceram no final de 2017, um ano após ter suspendido medicamento chamado dexametasona, o qual fez uso em altas doses e por um período prolongado. “Esse medicamento que eu utilizei como forma de aliviar uma alergia no rosto. O medicamento em questão era o dexametasona, um corticoide poderoso, usado também para alguns tipos de inflamação. Após sentir as primeiras dores, achei que eram por conta dos exercícios de musculação que eu fazia, então deixei pra lá, não liguei. Porém percebi que ao longo do tempo essas dores ficaram intensas e estavam, inclusive, comprometendo a minha mobilidade ao caminhar. Só após esse período eu resolvi procurar o médico, que na época me deu o diagnóstico, mas não informou que essa doença era degenerativa e que comprometeria minha qualidade de vida”, explicou.

Em outro trecho, ele revelou que passou três anos para que pudesse procurar outro profissional médico e que atualmente tem a mobilidade bem comprometida. ”Quando já estava com a doença em um nível altíssimo e que a única solução seria a intervenção cirúrgica. Foi então que o médico, especialista em quadril, me explicou realmente como funciona a doença, qual o tratamento e suas complicações. Atualmente estou com a mobilidade bem comprometida, mas tentando levar uma vida normal, embora seja praticamente impossível, pois, coisas simples da vida, se tornam completamente complexas. Dentre elas posso citar: vestir-se, calçar os sapatos e as meias, sentar e levantar e etc…”, afirmou

Allan Costa explicou que a cirurgia que necessita não é realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por falta de material. “Quero esclarecer que a cirurgia que eu preciso não está sendo realizada pelo SUS aqui no Acre por falta de material e mesmo que estivesse sendo feita, existe uma longa fila de espera. Tem pessoas aguardando há anos e seria antiético da minha parte, usar algum tipo de interferências ou influências para passar à frente dos demais. A cirurgia pode ser realizada no Hospital Santa Juliana, mas ela gira em torno de 130 mil reais, valor muito acima de outros orçamentos que fiz em outros estados. Posso aqui citar um orçamento feito em Salvador (76 mil) e Brasília (90 mil). Por isso, amigos, venho aqui encarecidamente pedir a quem possa me ajudar nessa batalha e eu serei eternamente grato”, explicou.