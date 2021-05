Irmã de Raissa Barbosa, que disputa o Miss Bumbum, tem apenas 0,57% dos votos

A estudante universitária Rafaele dos Santos Barbosa, 28 anos, que foi escolhida para representar o Acre no Miss Bumbum 2021, registra até o momento 0,57% dos votos da internet, dentre o time das 27 candidatas. Atualmente, ela ocupa a 14º posição. A votação foi aberta aos internautas no dia 09 de maio.

Se ficar entre as 15 na votação pela internet, Rafaela disputará o prêmio de R$ 50 mil e o título de bumbum mais bonito do Brasil. Ela tem 1,64 metros de altura, 68 quilos e 104 centímetros de bumbum.

A organização da nova edição do Miss Bumbum que tem Andressa Urach como sócia e garota-propaganda deu o pontapé inicial para escolher a dona do bumbum mais bonito do Brasil. Rafaele é irmã da também acreana Raissa Barbosa, que teve participação polêmica na última edição do programa ‘A Fazenda’, transmitido pela Record

Em entrevista recente ao ac24horas, a beldade afirmou que o convite para disputar veio de sua irmã, sua grande inspiração para tentar trazer o prêmio para o Acre. Atualmente, ela vive em Foz do Iguaçu, mas é natural de Rio Branco, capital do Acre. “Para mim é gratificante representar o estado onde nasci e fui criada, amo minhas raízes. No momento dedico todo meu esforço para me sair bem no concurso. Estou focada 100%. Antes treinava três vezes na semana, agora intensifiquei os treinos diários e dieta rigorosa por conta do concurso”, contou.

Para votar, clique aqui.