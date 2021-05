Governo monta ponto de vacinação no Arena Acreana para ampliar imunização

Para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 na capital acreana, o governo do Acre montou um ponto de vacinação por meio de drive-thru no estádio de futebol Arena Acreana, região do Segundo Distrito. O local já estará aberto ao público a partir das 8 horas desta quarta-feira, 19, até as 17 horas.

O governo do Acre também visa ampliar os pontos de vacinação no interior do estado. A ação procura apoiar as secretarias municipais de saúde na vacinação contra o coronavírus.

“Os imunizantes serão destinados para os grupos prioritários, conforme já estabelecido pelo município, sendo que, será ofertado 1ª e 2ª doses de acordo com o período de aplicação das vacinas e calendário municipal”, diz a coordenadora do PNI, Renata Quilles.

Segundo Quilles, esse trabalho vem sendo realizado ainda nos municípios mais isolados e com baixa cobertura vacinal.