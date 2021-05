Caravana da Vacinação da OAB já imunizou 1,1 mil advogados e familiares contra gripe

O projeto Caravana de Vacinação da Advocacia desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil no Acre já vacinou contra gripe cerca de 1,1 mil operadores do Direito e seus dependentes em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro, Sena Madureira, Tarauacá, Rio Branco e Xapuri durante os últimos 30 dias.

As doses adquiridas pela Caixa de Assistência dos Advogados, unidade da OAB, foram aplicadas em jovens, adultos, crianças e idosos, por uma equipe de saúde especializada.

Todas as medidas de segurança para barrar o contágio por Covid-19 como uso de máscaras, aferição de temperatura e aplicação de álcool gel são seguidas na campanha.

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre, Thiago Poersch se disse realizado com o comparecimento em massa da advocacia, que levou a família em peso a todos os locais de vacinação e atendeu o chamado feito pela instituição.

Ele considerou a grande presença em todas as etapas uma demonstração de que a classe está preocupada com a própria saúde, e que se faz cada vez mais necessário o trabalho de proporcionar mais qualidade de vida à classe.