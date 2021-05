‘Camelôs de mão’ assinam lista pedindo autorização para vender produtos no Calçadão

Um grupo de ‘camelôs de mão’ foi nesta terça-feira, 18, ao Aquiry Shopping exigir um lugar para trabalhar ou pelo menos uma autorização da prefeitura de Rio Branco para realizar a venda dos seus produtos no Calçadão.

Ao contrário dos comerciantes que tiveram suas bancas demolidas no último final de semana pela prefeitura, os camelôs de ‘mão’ não foram contemplados com um lugar no Aquiry Shopping devido a falta de uma barraca. Como são camelôs de mão, eles não tem um local fixo de trabalho, pré-requisito na época para ser contemplado com uma loja no Aquiry Shopping.

Ao ac24horas, o ambulante José Ferreira de Souza, pediu aos representantes da Prefeitura um lugar para trabalhar ou uma autorização para a venda dos produtos no calçadão.

“Fizemos um manifesto e eles soltaram uma nota dizendo que iam chamar as pessoas da lista. Nós somos camelos de mão, não estávamos naquelas barracas, mas nós somos oprimidos pelo ‘rapa’ e estamos lutando por um lugar e por uma condição digna de trabalhar. Nós não estamos nessa lista que a Prefeitura propõe chamar”, explicou.

O coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), sugeriu aos camelôs de mão que façam uma lista para ser encaminhada para a Prefeitura para analisar o pedido de cada um. Após a sugestão do Coronel Binho, os camelôs de ‘mão’ assinaram uma lista paralela e entregaram para o chefe do gabinete militar.

“A prefeitura se compromete em fazer um levantamento individualizado de cada nome e verificar quem de fato tá necessitado e quem tá há mais tempo. Tem gente que tem parentes aqui no Aquiry e estava lá no Calçadão e isso não pode. A gente vai fazer esse levantamento. Vou sugerir a vocês camelôs, que se reúnam e façam uma relação passem para o sindicato ou se não quiserem passem direto para a Prefeitura. Façam uma relação para que a gente faça alguma coisa”, afirmou.