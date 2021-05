Startup brasileira Kultivi lança curso de Libras on-line e gratuito

A especialização tem duração de 20h e disponibiliza certificado

Atualmente, aprender Língua Brasileira de Sinais (Libras) é essencial para o desenvolvimento social e emocional não só para o deficiente auditivo. Mesmo sendo importante não somente para o surdo, aprender Língua de Sinais também é fundamental para as pessoas que fazem parte do seu convívio.

Muitos deficientes auditivos aprendem a linguagem em centros voltados exclusivamente para pessoas com deficiência, e possibilitar que pessoas surdas e ouvintes se comuniquem e sejam entendidas é o primeiro passo para desenvolver a inclusão e promover a acessibilidade em qualquer ambiente.

Pensando nisso, a Kultivi, startup brasileira voltada para educação, está lançando um curso completo de Libras. On-line e totalmente gratuita, a especialização irá abordar conteúdos que vão desde o básico, como a comunicação do dia a dia, até conteúdos mais avançados, como verbos, adjetivos e substantivos usados para facilitar a comunicação.

O curso tem duração de 20h e os interessados podem se inscrever através do site. Após a conclusão, o estudante pode solicitar o certificado. As aulas são gravadas e o estudante pode fazer o download dos slides utilizados na aula e fazer anotações, além de utilizar como uma apostila do curso.

Para Cláudio Matos, CEO da Kultivi, “promover o acesso de toda e qualquer pessoa interessada na capacitação em Libras foi o que motivou a incluir o ensino desta linguagem na plataforma. É um recurso de comunicação que amplia a independência e igualdade de acesso à informação entre surdos e ouvintes, e deveria sempre receber a mesma importância que o ensino de línguas estrangeiras”, ressalta.

No país, onde cerca de 5% da população é surda, como aponta um estudo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), aprender Libras é cada vez mais importante. Por isso, além do curso gratuito, uma graduação na área é uma oportunidade a mais para reforçar o aprendizado e garantir a acessibilidade.

O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, oferece bolsa de estudo para Libras com até 70% de desconto nas mensalidades. Os descontos são válidos até o final da formação. Basta verificar as oportunidades disponíveis e fazer a inscrição.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil