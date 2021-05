Quadro de saúde de esposa de Bocalom piora e prefeito viaja às pressas para Minas Gerais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), precisou viajar às pressas para o município de Araguari, interior de Minas Gerais, na noite desta segunda-feira (17), devido sua esposa, Dona Beth Bocalom, 64 anos, ter apresentado pioras no quadro de saúde.

Segundo informações repassadas ao ac24horas por pessoas mais próximas à família, a situação de Beth é delicada e não tem perspectiva de melhoras.

Bocalom, que passou o dia das mães com a família, vive o drama de ver a mulher acamada há 5 anos e internada dentro de uma UTI em casa devido ser portadora de uma doença degenerativa conhecida como ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

Situação de saúde de Beth Bocalom

Em 2012 a primeira dama da capital começou a sentir atrofia na mão. Ela foi pra fora fazer exames e detectaram Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e por consequência afeta todas as funções físicas e motoras.

Já em 2014, o estado dela piorou por conta do grande estresse da campanha de governador. Mesmo ano que a irmã do Bocalom faleceu com a mesma doença.

No ano de 2015, Beth fez vários procedimentos cirúrgicos tentando amenizar a doença, já que a ELA não tem cura, o tratamento ajuda a retardar a situação. No entanto, ainda em 2015 ela sofreu uma parada cardiorrespiratória de 9 minutos, vindo a ser reanimada pela equipe médica. De lá em diante, ela nunca mais voltou. Ficando presa a uma UTI e sendo cuidada por profissional de enfermagem.