Presidente municipal diz que Mailza Gomes é a candidata do PP ao Senado

O presidente da executiva municipal do Partido Progressistas (Progressistas), em Rio Branco, pastor Reginaldo Ferreira, declarou ao ac24horas na tarde desta segunda-feira (17), que a senadora Mailza Gomes, é a candidata da sigla ao senado da República nas próximas eleições.

De acordo com o dirigente partidário, Mailza só não disputa a única vaga ao cargo, caso não queira. “Ela é a candidata natural do partido ao senado. Ela dispõe de credenciais que a colocam na disputa, como por exemplo, ela já está no cargo, é habilidosa, vem fazendo um trabalho atuante e conduziu a presidência do partido com maestria nas últimas eleições”, declarou.

Reginaldo contou que Gomes dispõe do apoio inclusive do presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira. Em relação ao tabuleiro das próximas eleições, o pastor destacou que acredita na reeleição do governador Gladson Cameli, segundo ele, o gestor caminha a passos largos rumo à reeleição.