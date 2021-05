Margarida com jeito de modelo conta como reage à repercussão

A jovem margarida com jeito de modelo que viralizou na web após ter fotografias publicadas na internet foi encontrada pela equipe do ac24horas. Faz pouco mais de um mês que Jaiane, de 23 anos, começou a trabalhar na limpeza da Gameleira, situada no Segundo Distrito de Rio Branco. Ela conta que não sabia da fotografia e tomou um susto quando foi avisada.

“Eu fiquei muito surpresa e assustada quando me ligaram dizendo que tinha uma foto minha rolando nas redes sociais e as pessoas comentando que eu tinha jeito de modelo”, diz.

Jaiane mora com o marido e uma filha de 4 em uma pequena casa nos fundos do quintal de sua mãe. Ela não nega que está gostando de toda a repercussão. “Eu completei um mês que estou trabalhando como margarida e estou gostando muito. Mais ainda depois de tudo isso, até algumas pessoas já me reconheceram na rua e muita gente querendo me ajudar”.

A margarida conta que não há ciúmes em casa e que o maridão tem levado toda a história de forma positiva. “Ele sempre me apoia e diz que quer o melhor pra mim. Não teve nenhum tipo de ciúme”, conta. Jaiane conta qual é o seu principal sonho. “Eu batalho no dia a dia para conseguir dar uma vida melhor para a minha filha. Isso é o mais importante”, afirma.

Ela ficou conhecida pelos internautas no último dia 8 de maio, quando a empresária Ana Cleia Borges, dona de um restaurante situado na Gameleira, ficou encantada com a moça que fazia a limpeza da rua e acabou tirando fotos da margarida e publicando com um texto em seu Facebook. “Essa menina me chamou atenção. Tirei essa foto dela (espero que, se chegar até ela não fique chateada) aqui na frente da churrascaria, varrendo a rua. Alta, bonita, perfil de modelo. Poderia estar vivendo um conto de “fadas” onde muitas preferem, ao invés de trabalhar.. já ouviu aquela frase: Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa? Pois é…tem a minha admiração”, escreveu.

A partir daí, o post de Ana Cléia foi compartilhado várias vezes e muita gente entrou em contato para saber quem era a moça e como ajudar. O repórter fotográfico do ac24horas, Sérgio Vale, acompanhou parte do trabalho de Jaiane como margarida na Gameleira.

A reportagem testemunhou que Jaiane, assim como as demais margaridas, trabalha permanentemente de máscaras. No caso de Jaiane, a máscara foi retirada apenas para a realização das fotos, respeitando o distanciamento social.

Confira os cliques abaixo de Sérgio Vale/ac24horas.com (PROIBIDA A REPRODUÇÃO).

Este slideshow necessita de JavaScript.