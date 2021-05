Mais de 2 mil indígenas foram infectados pela Covid-19 no Acre

Um levantamento realizado pela Comissão Pró Índio do Acre (CPI-Acre), Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC) e Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC), mostra que mais de 2500 indígenas tiveram casos confirmados do novo coronavírus.

Ao todo, foram 2.581 indígenas infectados pelo vírus, sendo que 31 vieram a óbito por complicações da doença no Estado.

Segundo dados da comissão, dentre os casos registrados de contaminação, 1.320 são de índios que vivem em terras indígenas e outros 1.261 entre indígenas que vivem nos municípios.

Dos mais de 12 mil indígenas que devem ser vacinados em todo o estado, 4.683 já receberam a segunda dose, de acordo com dados divulgados pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIS do Alto Rio Juruá e Alto Rio Purus.

Conforme as informações divulgadas pela organização indígena, em todo o país, 53.641 indígenas foram infectados pela COVID-19 até o momento, sendo 163 povos afetados e 1.063 óbitos registrados. A mortalidade entre os povos indígenas por COVID-19 é pelo menos duas vezes maior que entre não indígenas de todas as faixas etárias, conforme pesquisa realizada pela Fiocruz.

O documento divulgado no início do mês, aponta que entre os povos atingidos no Acre estão: Puyanawa; Jaminawa; Jaminawa Arara; Manxineru; Huni Kui (Kaxinawa); Madijá (Kulina); Shawãdawa (Arara); Shanenawa; Yawanawa; Nikini; Nawa; Noke Ko í (Katukina); Apolima Arara e Ashaninka.