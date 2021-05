Idoso sofre acidente ao passar por buraco e vai parar em estado gravíssimo no PS

O idoso Rosenildo Souza de Melo, de 60 anos, sofreu um grave acidente de moto na manhã desta segunda-feira, 17, na Rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre, e foi parar em estado gravíssimo de saúde no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Rosenildo estava trafegando na sua motocicleta Honda CG na rodovia, quando inesperadamente passou em um buraco, perdeu o controle da moto e caiu. Com o impacto o idoso bateu a cabeça e desmaiou.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimento, entubaram o paciente e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, o paciente está inconsciente e em estado de saúde gravíssimo, pois sofreu um traumatismo craniano.

Familiares estiveram no local, tiraram a moto da rodovia e levaram para uma residência.