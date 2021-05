Acre vai gastar mais de R$ 600 mil em aluguel de avião monomotor

O governo do Acre publicou na edição desta segunda-feira, 17, do Diário Oficial, extrato de contrato com a empresa Ortiz Táxi Aéreo para atender o governador Gladson Cameli e a Casa Civil nos deslocamentos em viagens para outros estados, mas principalmente para os municípios do interior.

O contrato estabelece que o governo vai gastar mais de R$ 616 mil com a contratação de avião. O objeto do contrato são aeronaves do tipo monomotor, turbo hélice, capacidade para nove passageiros, do tipo Caravan, que operam de dia e de noite.

O valor de R$ 616.500,00 pode ser pago se forem usadas todas as horas de voo estipuladas no contrato, que é de 123 horas e 30 minutos. Cada hora de voo sai ao custo de R$ 5 mil.

O contrato é válido por 12 meses, podendo ser prorrogado pelo prazo de 60 meses.