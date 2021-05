Gasolina chega a R$ 6,28 em posto de Rio Branco

Foto: Rede Social

Os preços dos combustíveis no Acre não param de subir, mesmo com todas as medidas adotadas pelo Governo Federal. Em Rio Branco, há posto vendendo o litro da gasolina a R$ 6,28, mas é possível encontrar o produto a preços menores, como na Estrada da Floresta, nas proximidades do Shopping Via Verde, onde o combustível é comercializado a R$ 6,24.

Relacionado

Por intermédio de sua assessoria, o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sintepac) explica que cada posto pratica o preço que acha justo, pois os reajustes ocorrem na base -na Petrobras e refinarias. Somam-se a isso os impostos federais e estaduais.

A Petrobras repassa os preços e as distribuidoras vendem aos postos com o reajuste.

A expectativa de que a Ponte do Madeira irá reduzir o preço dos combustíveis no Acre pode não se confirmar em curto prazo. A presidente do Sintepac, Keryenne Machado, já fez uma avaliação de caso, segundo a assessoria, e concluiu que a ponte reduz o tempo de transporte, mas no primeiro momento não muda muita coisa em relação a valores.

No dia 16 de março deste ano, o governo do Acre veio a público informar que não houve alteração da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os combustíveis nos últimos 17 anos. “Portanto, os valores do PMPF enviados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a cada 15 dias, resultam dos preços praticados nas bombas dos postos de combustíveis localizados nos municípios do estado, não sendo a Sefaz que determina o preço final ao consumidor”, informou o governo à época.

Todos os levantamentos mostram que o preço da gasolina comercializada no Acre é o mais caro ou está entre as mais altos do País.