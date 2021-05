Aprovados no cadastro de reserva em concurso da Civil protestam e prometem acampar na Aleac

A manhã de segunda-feira, 17, começou com protesto no centro da capital acreana. Os aprovados no cadastro de reserva do último concurso da Polícia Civil estão mobilizados na praça em frente ao Palácio Rio Branco e pretendem acampar na entrada da Assembleia Legislativa como forma de pressionar o governador Gladson Cameli a contratá-los.

Os aprovados fizeram um vídeo onde mostram o governador assinando um termo de compromisso e uma fala do Gladson ainda durante a campanha garantindo que iria contratar os aprovados, caso fosse eleito. “Vamos respeitar e chamar todos os concursados, Eu só não irei fazer, se vocês não me elegerem e Deus não quiser”, diz Gladson.

Estão no cadastro de reserva, 424 agentes de Polícia, 60 delegados, 33 escrivães e 65 peritos criminais.

“Não vamos sair mediante a data do nosso curso na Academia de Polícia, juntamente com o quantitativo da convocação. Só queremos que o governador cumpra com sua palavra. Estamos trazendo mais pessoas do interior e vamos fazer um grande movimento”, afirma Mauro Brasil, um dos representantes dos aprovados no cadastro de reserva.

O governo ainda não se manifestou sobre o protesto.