“Amamos você e um dia vamos nos reunir novamente”, diz viúva de Edmundo Pinto

A viúva do ex-governador Edmundo Pinto, Fatima Almeida, postou nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, um texto no dia em que se completou 29 anos da morte de seu esposo, que foi assassinado em um quarto do Hotel Della Volpe, em março de 1992, em São Paulo.

Na publicação, a víuva lamentou o assassinato do marido e disse que apesar do tempo, os sentimentos ainda estão presentes. “Hoje fazem 29 anos que meu amado foi morar com o Pai Celestial, o tempo passou mas os sentimentos ficaram, tentei fazer o máximo o papel de mãe e pai, mas você é insubstituível, agradeço a Deus por ter colocado na minha vida um ser humano tão digno, sério e honesto”, afirmou.

Em outro trecho da publicação, Fatima Almeida afirmou que se Deus permitir, o filho deles, Rodrigo Pinto, que já foi vereador de Rio Branco, terminará o sonho do pai.

“Seus filhos estão distantes do seu Estado do Acre, que você amava tanto, queria o melhor para seu povo. A vida está seguindo, se Deus permitir seu filho Rodrigo Pinto Almeida Neto, seu sangue real, quando voltar dos Emirados Árabes, termine seu sonho interrompido por dois tiros. Amamos você e um dia vamos nos reunir novamente”, afirmou.