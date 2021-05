Acreanas estão entre as que mais sentem enjoo na gravidez

O estudo feito pelo portal Trocando Fraldas, especializado em saúde da mulher, com mais de 6.700 mulheres entre 8 e 12 de abril de 2021 acentua que não existe um consenso científico sobre os motivos que levam as gestantes a sentir enjoos ou náuseas. Porém, é sabido que as rápidas alterações hormonais do início da gravidez desempenham um papel importante neste quadro. A progesterona, um dos hormônios da gravidez, age na motilidade do trato gastrointestinal, deixando as mulheres com o estômago preguiçoso, que demora a se esvaziar; e que favorece o aparecimento das náuseas.

Apesar de ser comum as grávidas sentirem enjoos ou náuseas durante a gestação, nem todas apresentam este quadro. “Constatamos em nosso mais recente estudo que 76% das brasileiras sentem ou sentiram enjoos durante a gravidez. Principalmente as mulheres dos 18 aos 34 anos, pelo menos 80% delas. Além disso, as mulheres que já são mães, 85%, sentem ou sentiram mais enjoos ou náuseas, do que as que ainda não são, 58%”, diz o portal.

A pesquisa constatou que 83% das acreanas declararam sentir enjoo na gravidez. Esse índice põe o Acre em 3o no ranking de Estados. Em Roraima, onde a pesquisa identificou o maior percentual, 90% das mulheres disseram sentir ou ter sentido enjoo na gestação.

No Amapá, último colocado, 68% das mulheres sentem esses sinais.

O estudo teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 6.700 mulheres entre 8 e 12 de abril de 2021. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet.

As seguintes questões foram abordadas: Você sentiu enjoos ou náuseas durante uma gravidez? Você sentiu enjoos além do primeiro trimestre? Sua alimentação foi impactada pelos enjoos ou náuseas?

Para efeitos de comparar os resultados entre regiões e estados, as respostas das perguntas afirmativas foram contabilizadas em números, 1 para “sim” e 0 para “não”. Algumas perguntas, com objetivo de obter resultados mais qualitativos, foram elaboradas com mais opções.