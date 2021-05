Acre prepara relatório de gastos com recursos da Covid-19 para enviar a CPI da Pandemia

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas, nesta segunda-feira (17), que solicitou ao governo que providencie um levantamento com os valores referentes a recursos repassados pelo governo federal referentes a pandemia da Covid-19. O objetivo é repassar o relatório, caso seja requisitado, aos membros da CPI da Pandemia.

A medida de Cameli se baseia no andamento das investigações que apuram gastos de governadores e prefeitos na pandemia, por meio de apelos aos tribunais de contas de cada região. “Solicitei a Secretaria de Saúde que faça um levantamento de tudo que o Estado recebeu para o enfrentamento a Covid”, declarou.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicados no Portal da Transparência para gastos com a pandemia no Acre, os repasses federais para o combate à Covid-19 foram de R$ 172.824.390,81, provenientes dos recursos da lei 173/2020, de auxílio financeiro essencial para gastos com custeio e investimentos para a Covid-19, saúde e assistência social.

Além disso, o governo federal ainda disponibilizou, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o valor de R$ 116.076.718,85, sendo R$ 83.248.469,85 para custeio e R$ 32.828.249,00 para investimentos.

Ao todo, os repasses e benefícios concedidos pelo governo federal ao Estado do Acre totalizaram mais de R$ 817 milhões em 2020.

Ao todo, foram liberados R$ 60 bilhões para Estados (R$ 37 bilhões) e municípios (R$ 23 bi), sendo R$ 10 bilhões carimbados para ações de saúde e assistência social, e o restante para uso livre.