Descaso do poder público deixa moradores da Vila Maria na lama

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, mostrará nesta vídeo-reportagem a falta de atenção do poder público em relação aos moradores do bairro Vila Maria, próximo ao Aeroporto Velho, no 1º Distrito de Rio Branco.

O bairro nasceu a partir de uma invasão no começo de 2011 e até hoje não recebeu atenção do poder público.

No vídeo, é possível constatar que o bairro não tem as mínimas condições, desde a precariedade das ruas que são feitas de barro, à falta d’água e a falta de saneamento básico. O local é formado por pessoas e residências humildes.

A comunidade foi atingida em meados de fevereiro pelo transbordamento do Igarapé São Francisco. Na época, os moradores perderam tudo, a comida que tinha guardado e os poucos bens que ali tinham como: geladeiras, sofás e dentre outras coisas.

A aposentada Marelene Braga sabe bem o que é isso. Com o transbordamento do Igarapé, a água chegou a passar pelo muro da casa dela. “A alagação molhou o motor dela (geladeira) e ela não prestou mais”, revelou.

As poças de água acabam servindo de brinquedo para as crianças, que não tem um espaço adequado para brincar. Além da situação crítica da rua, os moradores ainda sofrem com a demora do transporte coletivo.

Segundo a moradora Alessandra Nascimento, o ônibus costuma demorar mais de duas horas. “Às vezes o ônibus quebra do meio do caminho”, relatou.