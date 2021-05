Após ter barraca demolida, ambulante promete acampar na frente da casa de Bocalom

O ambulante Álvaro Nobrega, 38 anos, que teve a sua barraca demolida por volta das 22 horas deste sábado, 15, por uma equipe de funcionários da Prefeitura de Rio Branco prometeu acampar em frente a casa do prefeito, Tião Bocalom (Progressistas).

Ao ac24horas, o ambulante estimou um prejuízo por volta de R$ 6 mil reais em razão da demolição do seu respectivo local de trabalho. Ele explicou que não houve nenhum comunicado específico que isso ocorreria neste sábado (15).

“Vou acampar em frente da sua casa, prefeito!. Vou acampar aí pra você me dar café, almoço e jantar e dar dinheiro pra pagar as minhas contas. Na minha casa, se eu não pagar as coisas eu não como. Fui pego de surpresa” afirmou.

Ao ouvir a fala do colega Álvaro Nobrega, uma outra ambulante que estava no local disse para esquecer, e relembrou, o episódio que Bocalom acionou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) contra os garis e margaridas. “Ele vai mandar te prender, esquece isso. Ele mandou bater em garis e margaridas que são pessoas humildes”, afirmou.