Novenário de Nossa Senhora da Glória terá carreata e missas presenciais, em Cruzeiro do Sul

Por causa da pandemia de Covid 19, pelo segundo ano consecutivo, uma carreata vai substituir a procissão de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, no dia 15 de agosto. Com o tema Maria mãe de Deus, auxílio do povo, o Novenário contará com missas e novenas presenciais na Catedral seguindo as orientações de distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel.

O anúncio foi feito neste sábado ,15, três meses antes do evento pelo bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanele na Catedral em entrevista coletiva à imprensa. As missas noturnas seguirão a tradição de homenagear categorias de trabalhadores e também os doentes e vítimas fatais do Coronavírus.

“Vamos lembrar as vítimas católicas e de outras religiões”, destacou o bispo, lembrando que toda a programação será transmitida pela Rádio Verdes Florestas e redes sociais da Diocese .

Com relação à parte comercial do Novenário, Dom Flávio, explica que não haverá feira de artesanato com praça de alimentação, como em anos anteriores, mas um novo formato está sendo programado em parceria com o Sebrae, para evitar aglomerações.

Carreata com fé e reconhecimento

O bispo informou que o trajeto contará com paradas em lugares simbólicos para bênçãos, como no Hospital do Juruá, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Maternidade. “Vamos fazer uma procissão com sentido de homenagear, e pedir proteção para as áreas de educação, saúde, segurança e trabalho. Então vamos fazer paradas em lugares pontuais”, declarou.

Ao final da procissão, o show será por meio de uma live. Na abertura do Novenário, dia 5 de agosto, também ocorrerá live com show. “Não podemos esquecer que o Novenário é importante do ponto de vista religioso, social e econômico, mas também temos que ter como prioridade as vidas e não dar chance ao vírus”, encerrou.

No ano passado, a expectativa da organização da carreata de Nossa Senhora da Glória, era de participação de 600 veículos, mas de acordo com a 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran do município, o evento contou com a participação de 1800 veículos (carros e motocicletas) e 10 mil pessoas, que seguiram a imagem da padroeira pela cidade, que foi levada no carro do Corpo de Bombeiros em um percurso de 9 quilômetros.