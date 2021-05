Governo do Acre espera vacinar todos os habitantes até setembro de 2021

Cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul neste sábado, 15, o governador Gladson Cameli destacou que nos últimos 15 dias chegaram ao Acre cerca de 120 mil doses de vacina contra o Coronavírus. “Somadas ao que já tinham, são 260 mil”, afirmou Cameli.

Cameli destacou ser necessário que as pessoas tomem a vacina e não fiquem escolhendo marca porque todas são boas. “Essas 120 mil doses vão evitar que 120 mil pessoas sejam entubadas. Eu apelo para que as pessoas se vacinem porque eu não posso pedir mais porque, por causa da internet ruim, há dificuldade na atualização de dados no Ministério da Saúde e constam quantidades de vacinas pra cá”, disse.

Otimista, o governador acredita que até setembro todos os acreanos estarão imunizados contra o Coronavírus. “Estive com o embaixador dos Estados Unidos e até setembro serão 100 milhões de doses e em seguida mais 100 milhões para o Brasil. Se aparecer eu compro a vacina sim, mas neste ritmo eu acredito que até setembro vamos virar essa página, tocar a vida e as obras” , conclui.