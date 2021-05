Fernanda Hassem participa do aniversario de 45 anos de Assis Brasil

A prefeita Fernanda Hassem participou nesta sexta-feira, 15, da cerimônia comemorativa pelo 45º aniversário de emancipação política da cidade de Assis Brasil (AC). A gestora participou da entrega equipamentos agrícolas e da casa de passagem, Otonoel de Souza M. Oliveira, para imigrantes.

A prefeita Fernanda Hassem esteve presente no evento junto com a sua comitiva composta pelos vereadores Rogério Pontes e Elenilson Cruz, e dos secretários: Tadeu Hasssem, Ieve Terranova, João Rocha, Christiane Araújo, além do Chefe do IMAC na Regional do Alto Acre Careca Gadelha, gerentes, coordenadores e lideranças de Brasileia.

Durante o evento a prefeita Fernanda Hassem parabenizou o prefeito Jerry Correia e destacou o desenvolvimento de Assis Brasil na atual gestão.

“Festa muito bonita aqui na nossa cidade irmã, Assis Brasil, não poderia deixar de prestigiar esse evento. Aproveito para parabenizar o prefeito Jerry o nosso governador Gladson Cameli, os parlamentares Vanda Milani, Alan Rick e principalmente o povo de Assis Brasil que sempre nos recepcionou muito bem, me fazendo sentir em casa. Esse município que está trabalhando rumo ao desenvolvimento”, destacou Fernanda Hassem.

Assis Brasil nasceu no antigo seringal Paraguaçu, explorado em 1958 pelos irmãos Freire, localizado à margem esquerda do Rio Acre. Em 1976, Assis Brasil foi elevada à categoria de município sendo desmembrada do Município de Brasiléia.