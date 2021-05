Covid-19 matou 33% a mais pessoas entre 30 e 39 anos no Acre em 2021

Aumentaram em 33,3% as mortes por Covid-19 na faixa etária dos 30 aos 39 anos no Acre nestes quase cinco meses de 2021 quando comparado com o número de óbitos registrado ao longo do ano passado no Acre.

Em 2020, a Covid-19 matou 65 pessoas, entre homens e mulheres, nessa faixa etária. De janeiro ao dia 11 de maio já são 125 mortos com essa idade.

A mortalidade evoluiu substancialmente na faixa etária dos 40 aos 49 anos quando comparados óbitos de 2020 e 2021: 93,3% de aumento, uma vez que no passado morreram 39 homens e mulheres com essa idade e neste ano –e ainda nem se completaram cinco meses -já são 52 mortos com essa idade.

Ou seja: cada vez mais acreanos adultos jovens e de meia idade estão morrendo vítimas do novo coronavírus nesta que ficou conhecida como ´segunda onda´ da pandemia.

O óbito registrado nesta sexta-feira, 14 de maio, foi de uma uma moradora de Feijó de 54 anos, que deu entrada no dia 1° de maio, na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, vindo a óbito no dia 8 de maio.

Por outro lado, possivelmente devido à vacinação e ao isolamento social, as mortes de idosos de 80 a 89 anos caíram 16,7%. Já entre os que tem 90 a 99 anos a queda é de 7,1%.

Obtidos junto ao Portal da Transparência do Registro Civil, os dados foram compilados pelo ac24horas. Publicado em 2018 e mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o portal de Transparência do Registro Civil é um site de livre acesso, desenvolvido para disponibilizar ao cidadão informações e dados estatísticos sobre nascimentos, casamentos e óbitos, entre outros conteúdos relacionados.