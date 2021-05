Carreata no Acre não teve intérprete e rendeu menos de 15 sacolas de alimentos

A capital acreana foi palco de mais uma carreata intitulada ‘Marcha da Família’ neste sábado (15). Desta vez, o ato foi realizado em homenagem ao Dia Internacional da Família, comemorado neste dia. Para o encontro, a primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, exigiu que cada participante do movimento doasse um quilo de alimento e também que a marcha fosse conduzida por uma intérprete de libras.

Em Rio Branco, não houve a participação da intérprete e as doações de alimentos não chegaram a 20 sacolas plásticas, mesmo com a presença de bastante seguidores. O ato saiu do estádio Arena Acreana e encerrou por volta das 17 horas, no estacionamento da Catedral Batista do Bosque.

Uma das organizadoras da carreata, a apóstola Dayse Costa, da Igreja Renovada, explicou ao ac24horas que foi solicitado pela própria primeira-dama do país ao tomar conhecimento do evento e pediu que todos que participassem levassem um quilo de alimento. “A arrecadação de alimentos é para ajudar as pessoas necessitadas. O tradutor em libras, infelizmente, não tivemos porque não havia um disponível, estavam em outra atividade”, afirma.

Costa diz que a presença do intérprete faz parte da política de inclusão, por solicitação de Michelle Bolsonaro. “Essa carreata é um movimento nacional e tem mais de 100 entidades envolvidas nela. O propósito é trazer os valores de vida, família e liberdade”, salienta a apóstola.

Os participantes garantem que o movimento foi apartidário, incluindo grupos direcionados a agronomia, movimento evangélico, conservador e político. “Nenhum político tem participação nesse ato, é um movimento apartidário essa Marcha da Família”, concluiu Dayse.