Vanda promete processar revista que afirma destino de emenda sua para Padre Bernardo

A deputada federal pelo Acre, Vanda Milani, disse hoje que nem sabe onde fica o município de Padre Bernardo (GO), e prometeu acionar seus advogados para estudar medidas cabíveis contra a Revista Crusoé, que na edição desta sexta-feira, 14, em reportagem assinada pelos jornalistas Patrik Camporez e Luiz Vassallo, apontou não só o nome do atual senador Márcio Bittar, mas também de Vanda, do Solidariedade, como uma das parlamentares que teria enviado recursos do orçamento paralelo para um município do interior de Goiás.

“Só destinei recursos para os municípios do Acre. Desconheço totalmente esta planilha onde aparece meu nome. Eu nem sei onde fica Padre Bernardo. Também não apresentei emenda de R$ 1,7 milhão para esta localidade”, diz Vanda Milani.

Segundo a revista, na planilha foram destinando mais de R$ 1,5 milhão do orçamento paralelo do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) para a cidade goiana, um município do interior de Goiás, por indicação da deputada acreana. A população estimada em 2019 é de 33.835 habitantes.

O ac24horas tentou contato com a prefeita do município, Joseleide Lázaro (DEM), para saber se o município recebeu tal recurso nos cofres públicos, mas obteve sucesso.