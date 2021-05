Senador Guiomard completa 45 anos, vivendo um novo tempo de avanço e desenvolvimento

Há 24 quilômetros da capital do Acre, fica o município de Senador Guiomard, conhecido também como Quinari e famoso por ter o melhor amendoim do estado. Neste 14 de maio, a cidade completa 45 anos desde que se tornou um município.

À exemplo de todo território acreano, Senador Guiomard foi inicialmente povoado por cerca de 30 famílias que vieram do nordeste tentar a sorte na região Norte do país. A primeira delas foi a do senhor Raimundo Câmara, que morava numa colocação às margens da BR 317, quando Senador Guiomard ainda era um povoado chamado de Quinarizinho. O povoado foi crescendo e se tornou vila, quando na primeira legislatura do Acre, já como estado, o deputado estadual Adonay Barbosa dos Santos fez uma indicação para que a vila passasse a ser município do Acre, com um nome que homenageia o senador da república José Guiomard dos Santos.

Ao longo desses 45 anos, o Quinari, hoje com uma população de quase 23 mil habitantes, teve muitas administrações que entraram para a história, como a do prefeito Manoel Gomes. A gestão dele é lembrada até os dias atuais, por conta da construção e entrega de mais de 60 casas populares para famílias que não tinham condições alguma.

Há pouco mais de 100 dias, a cidade é comandada pela filha de Manoel Gomes, a prefeita Rosana Gomes, que herdou do pai a vontade de fazer o melhor pelo município. Já nos primeiros meses de sua gestão, Rosana deu solução a problemas graves que há tempos vinham preocupando os moradores do município. Na área da infraestrutura, a Prefeitura tem conduzido ações como limpeza, retirada de entulhos, manutenção nas principais vias de acesso, e ações reparadoras nos ramais com trafegabilidade mais prejudicada. Na saúde, reativou postos de saúde, executou o Plano Municipal de Vacinação cumprindo as metas do Plano Nacional, estabeleceu parceria com o governo para atender melhor a saúde pública com realização de exames e distribuição de medicamentos. Na educação, fortalece a permanência dos alunos na escola, mesmo na pandemia, realizando o Programa Busca Ativa e na Cidadania e Assistência Social, implementou programas de assistência e amparo a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além disso, Rosana tem buscado o apoio da bancada federal para destinação de emendas e investimentos no Quinari, o maior exemplo disso é o volume de recursos alocados pela Senadora Mailza Gomes, para asfalto e outras ações.