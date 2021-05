Profissionais de saúde cobram reposição salarial e estrutural

Foto: Rede Social

Os servidores de saúde do estado do Acre realizaram, nesta sexta-feira (13), em razão da semana da enfermagem, uma carreata, saindo do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e encerrando em frente ao Palácio Rio Branco, onde cobram do governo desde reposição salarial e contratação de novos profissionais para as unidades de saúde.

De acordo com o vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac), Adailton Cruz, a manifestação ocorreu em razão da semana da enfermagem. “A gente busca investimentos em saúde, tanto estrutural quanto na área de recursos humanos. Estamos com um déficit de mil servidores, é necessário haver concurso”, declarou.

Cruz destacou que os servidores amargam 13 anos sem reposição salarial. “O salário do servidor perdeu 75% de poder de compra. Somos a classe menos valorizada”, ressaltou.

O parlamentar que estava a frente do movimento detalhou dados alarmantes em relação aos servidores da saúde que perderam a vida na batalha diária contra o coronavírus. “Dados não oficiais, porque a Sesacre não divulga pra gente, apontam que 191 profissionais perderam a vida para a Covid. Só na minha escala no PS foram três, no geral lá, já se foram oito vidas”, concluiu.

Cansado da demora do governo em solucionar as reivindicações, Adailton frisou que o prazo para o governo atender as demandas é até dia 30 de junho, caso não haja entendimento, a categoria entrará em greve. “Vamos parar a saúde de Assis Brasil a Cruzeiro do Sul.”.