Prefeitura de Rodrigues Alves consegue R$ 10 milhões com a bancada federal do Acre

O prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, que está em Brasília desde última segunda-feira, 10, em agenda com os deputados federais e senadores acreanos, já conseguiu compromissos dos parlamentares em emendas que ultrapassam os R$ 10 milhões para execução de obras do município.

De acordo com o gestor, os investimentos serão nas áreas de saúde, esporte e infraestrutura. “O saldo do contato com nossos parlamentares é extremamente positivo: são mais de R$ 10 milhões a serem aplicados em Unidades Básica de Saúde (UBSs) urbanas, na orla do Rio Juruá, nos ramais, pavimentação de ruas e no ginásio coberto”, afirma.

Amorim destaca que sua gestão sempre estará em busca de parcerias que assegurem os investimentos necessários para desenvolver Rodrigues Alves.

