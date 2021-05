Neném diz que filas em bancos põe em risco vida de bancários e clientes

O deputado estadual, Neném Almeida (sem partido), esteve reunido na tarde desta última quinta-feira (13) com representantes dos trabalhadores de estabelecimentos bancários e ouviu pleitos de interesse da classe, como por exemplo, uma solução para o fim das filas em frente às agências bancárias, em meio a pandemia do coronavírus.

De acordo com o parlamentar, que já presidiu o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Acre (SEEB/AC) até se afastar para assumir o mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a situação está insustentável.

“Nessa oportunidade, tratamos da grande exposição que todos os profissionais que desenvolvem suas atividades em estabelecimento bancários estão sujeitos. Além disso, conversamos também sobre as enormes filas que se formam diariamente em frente às agências da Caixa Econômica Federal, colocando em risco a categoria e o cidadão”, relatou.

Almeida se comprometeu em buscar meios para solucionar o problema em prol dos clientes e servidores. “Os funcionários de instituições bancárias são a minha categoria profissional, meu mandato estará sempre a disposição deles. A luta dos bancários sempre será minha luta.”, finalizou.

A reunião, que ocorreu na sede do sindicato na capital, teve a participação do atual presidente do SEEB/AC, Eudo Rafael, dos diretores do SEEB/AC, César Diniz, Nilton Nascimento, Irlan Ribeiro e Graziele Monteiro, e também dos superintendentes da Caixa Econômica Federal, Daiane Mabel e o vereador Ismael Machado (PSDB).