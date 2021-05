Marfisa Galvão faz a “Dança do Carpinteiro” e vídeo viraliza

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), viralizou no Instagram nesta quinta-feira, 13, ao fazer a coreografia viral do TikTok da “Dança do Carpinteiro” ao lado de uma jovem em sua residência.

Na publicação, a vice-prefeita falou: “Para distrair, amo brincar, quem me conhece sabe”.

Nos comentários, a publicação ganhou diversos emoji de risos, inclusive, a primeira-dama Ana Paula Cameli comentou.

Em fevereiro, Marfisa Galvão fez uma paródia do Titanic durante a enchente de igarapés que atingiu mais de 300 famílias em Rio Branco. A publicação foi lembrada pela própria vice-prefeita como “titanic da kekel”. O episódio resultou em críticas da população à vice-prefeita.