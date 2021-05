Gladson sente efeitos adversos da vacina da Pfizer e não participa de Jogo Solidário

Após tomar a vacina que imuniza contra a Covid-19, o governador Gladson Cameli (Progressistas) não participou do Jogo Solidário, na Arena Acreana, na noite desta sexta-feira (14) por ter sentido reações adversas da vacina da Pfizer.

De acordo com a organização do evento, o chefe do Poder Executivo daria o pontapé inicial na partida de futebol, organizada pelo modelo acreano, Marcelo Bimbi.

O jogo reúne os ex-jogadores Júnior Baiano, Alex Dias, o anão Pedrinho e Cartolouco. O público não teve acesso ao estádio por questões restritivas em razão da pandemia do covid-19.

Efeitos da vacina

Relatos apontam que dentre os efeitos colaterais estão dor, vermelhidão ou inchaço no local da injeção, e possivelmente dor de cabeça ou náusea, conforme estudos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças – CDC dos EUA.