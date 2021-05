Gladson garante construção de casas populares em Assis Brasil

O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve no município de Assis Brasil, nesta sexta-feira (14), para anunciar investimentos e participar da entrega de equipamentos agrícolas e uma casa de passagem para imigrantes e participar de solenidade de aniversário do município que completou 45 anos.

Na ocasião, o gestor, ao lado do prefeito, Jerry Correia (PT), conversou com manifestantes e tratou sobre uma possível regularização de terras do local. Cameli deve buscar, junto à equipe do governo, a construção de casas populares (de madeira) para os moradores de duas localidades.

Durante a solenidade, o governador assinou a ordem de serviço para a manutenção da Escola Municipal Edilsa Maria Batista, que além da reforma que custará R$ 250 mil, ganhará novas instalações elétricas e hidráulicas, esgotamento sanitário, pintura, entre outras reparações em sua estrutura física.

Cameli ressaltou a relevância da localização estratégica da cidade da tríplice fronteira para o desenvolvimento do estado. “Temos procurado atender as principais demandas dos municípios. Aqui em Assis Brasil, o governo tem procurado ajudar a população das zonas urbana e rural. É dessa forma que vamos vencer os desafios e construir um Acre cada vez melhor”, ressaltou.

O governo pontuou que por meio da Operação Apoio, Assis Brasil recebeu mais de R$ 200 mil em recursos financeiros para a recuperação e limpeza de vias urbanas, além de entrega de patrulhas mecanizadas e casa de passagem, equipamentos agrícolas para auxiliar pequenos produtores rurais da região. Caminhão tipo caçamba, carretas agrícolas e arados. Os materiais foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick e destinados para a prefeitura de Assis Brasil.

Aniversário de Assis Brasil

Há exatos 45 anos, Assis Brasil concretizou um importante passo de sua história. No dia 14 de maio de 1976, a cidade localizada na fronteira do Brasil com Peru e Bolívia, alcançava sua emancipação política e administrativa.