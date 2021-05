Ex-presidiário é executado com 9 tiros enquanto esperava marmitas para fazer entrega

O ex-presidiário Suede da Silva Gomes, de 30 anos, foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira, 14, na frente de uma lanchonete localizada na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim I, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Suede estava na lanchonete aguardando receber as marmitas para fazer entregas, quando um homem não identificado se aproximou em uma bicicleta em em posse de uma arma de fogo calibre 380, efetuou vários tiros na direção da vítima. Suede foi atingido com 9 tiros, na região cabeça, abdômen e costas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares ao verem Silva ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima estava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender o criminoso, porém, não obteve êxito. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações. A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções, uma vez que Suede saiu do presídio há 4 meses.

Familiares afirmaram a polícia, que Suede era membro da facção Comando Vermelho, havia se desligado para entrar em uma igreja.